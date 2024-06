Famin eist professionaliteit: "Coureurs moeten samenwerken"

Het team van Alpine bevindt zich momenteel in een lastige situatie. Esteban Ocon verlaat het team eind dit jaar, en zijn band met zijn teamgenoot Pierre Gasly is niet altijd even goed. Bruno Famin is op zoek naar een nieuwe coureur, en hij eist professionaliteit.

De frustratie bij Ocon werd steeds zichtbaarder. Na zijn clash met Gasly in Monaco, moest hij in Canada een teamorder uitvoeren. Ocon reageerde woedend, maar bij Alpine probeerden ze het af te zwakken. Ocon is bezig met zijn laatste maanden bij het team, want beide partijen hebben besloten om eind dit jaar uit elkaar te gaan. Ondertussen vragen sommige mensen zich af of Ocon het seizoen wel gaat afmaken, want de spanning wordt steeds voelbaarder.

Alpine-teambaas Bruno Famin is momenteel op zoek naar een opvolger voor Ocon. Hij weet dat Ocon en Gasly geen beste vrienden zijn, maar hij denkt niet dat dit voor problemen kan zorgen. In gesprek met Sky Sports heeft hij een felle en duidelijke boodschap voor zijn coureurs: "Ik denk dat relaties niet boeien. Het gaat om de professionaliteit en we hebben professionele coureurs nodig. Ze moeten met elkaar samenwerken, dat hoort simpelweg bij hun werk. Samen met een teamgenoot doe je er alles aan om het beste voor het team te bereiken."