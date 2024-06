Gasly reageert op motorgeruchten: "Alle opties bekijken"

Het team van Alpine beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. De Franse renstal is volledig uit vorm en achter de schermen loopt het ook niet op rolletjes. Er gingen zelfs geruchten rond over een einde van het motorproject, en Pierre Gasly kan dat niet ontkennen.

Alpine rijdt al jaren met hun eigen Renault-motoren. De Franse krachtbronnen zijn echter allesbehalve snel, en er gaan dan ook hardnekkige geruchten rond over een einde van het project. Motorsport.com meldde eerder deze week dat er wordt nagedacht om te stoppen met de eigen motoren. De Franse renstal zou dan vanaf 2026 een klantenteam kunnen worden, al is het nog niet duidelijk voor welke klantenmotor ze dan zouden kiezen.

Vrijheid

Alpine-coureur Pierre Gasly werd in Spanje geconfronteerd met de geruchten. De Franse coureur probeert langs het onderwerp te praten in gesprek met de internationale media: "Fundamenteel gezien heb je als fabrieksteam natuurlijk meer vrijheid. Je bent dan je eigen baas en je kan zelf bepalen waar je limiet ligt, dus dat is wel een voordeel. Op het moment dat je met een andere partij in zee gaat, ga je echt nauw samenwerken. Je werkt dan eigenlijk samen als één partij, vooral wat de motor betreft, maar daarmee verlies je dus ook een deel van de flexibiliteit."

Opties

Gasly vertrouwt er volledig in dat Alpine een goede keuze gaat maken. De Fransman lijkt namelijk te stellen dat er meerdere opties op tafel liggen: "Als team is het gewoon heel erg belangrijk om alle opties af te wegen en dan te bepalen welke keuze het beste uit zal pakken qua performance. Ons doel is echt heel duidelijk, want als team wil je competitief zijn aan de top van het veld. Dat is ons doel en daar werken we naartoe."