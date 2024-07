Marko lacht om Gasly: "Hij kon niet accepteren dat Max sneller was"

Het is algemeen bekend dat het niet makkelijk is om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn. Veel coureurs hebben het er zwaar mee gehad, en Helmut Marko wijst naar één coureur in het speciaal. Hij heeft het over Pierre Gasly.

Gasly was een paar jaar geleden voor een half seizoen de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Fransman kon het tempo van Verstappen echter niet bijhouden en na een aantal teleurstellende resultaten werd hij gedegradeerd naar het zusterteam en werd hij vervangen door Alexander Albon. Ook de Thaise coureur beet zich vervolgens stuk op Verstappen.

Gasly rijdt inmiddels voor het team van Alpine en hij is een gerespecteerd coureur in het middenveld. Red Bull-adviseur Helmut Marko weet nog wel hoe Gasly zich voelde bij de Oostenrijkse renstal. In gesprek met Grand Prix 247 moet Marko gniffelen: "Toen Pierre in Hongarije op een rondje achterstand werd gezet wilde hij een andere ophanging! Hij is echter geen engineer. Pierre kon geen excuses meer verzinnen en hij was ook niet in staat om te accepteren dat Max sneller was. Gasly dacht dat hij net zo goed was als Max."