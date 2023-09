Gasly en Ocon willen 'super pijnlijke' Italiaanse GP snel vergeten

Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon hebben een dramatisch Italiaans Grand Prix-weekend achter de rug. Het bloedsnelle Autodromo Nazionale Monza bleek niet fortuinlijk gezind te zijn voor de A523-auto's van Alpine, het team dat vorige maand nog bij de FIA aanklopte dat haar krachtbronnen niet goed genoeg zouden zijn.

Vooruitkijkend naar het Grand Prix-weekend op Monza zette Alpine zich al schrap, maar toch bleek het een ware nachtmerrie voor de Franse renstal en haar coureurs te zijn. Circuit Monza is er eentje waar auto's met een hoge topsnelheid en goede krachtbronperformance zich goed voelen, een combinatie van omstandigheden dat juist niet bij het team van Alpine paste.

Beide coureurs, Pierre Gasly en Esteban Ocon, wisten Q1 niet te overleven, en konden niets anders doen dan toegeven dat hun formulewagen niet goed genoeg zou zijn. En na wat ook een dramatisch slechte race voor de Franse coureurs bleek te zijn, was er na afloop van de Grand Prix niet geheel verrassend een teleurgestelde Gasly te zien: "Dit was super pijnlijk. Volgens mij hebben we nog nooit zo'n tekort een performance gehad in vergelijking met onze concurrenten."

"Vooraf wisten we al dat Monza een lastige race zou gaan worden, maar dit was echt superzwaar. Gisteren (zaterdag, na kwalificatie) wisten we al dat we s' nachts geen wonderen konden verrichten, maar vanuit de cockpit was het een super pijnlijke race."

Ook Ocon was niet in de feeststemming, maar wist daarentegen wel een positieve kijk op de zaak te houden: "Dit was een goed weekend om onze problemen te belichten." Volgens Ocon zal Alpine in de komende weken 'genoeg analyseren' om hun problemen te kunnen bestrijden.