Gasly heeft lage verwachtingen: "Moeten van ver komen"

Het team van Alpine kende niet de beste wintertest uit hun bestaan. De Franse renstal noteerde geen extreem snelle tijden, ze waren niet verrassend sterk in de longruns en ze reden geen enorm aantal rondjes. Pierre Gasly stelt dan ook dat er nog veel werk aan de winkel is.

Het team van Alpine begon weer met torenhoge ambities aan de testweek in Bahrein. De Franse renstal wil stappen gaan zetten, maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Vorig jaar bevond Alpine zich in een soort niemandsland, hun achterstand op de teams voor hen was heel groot en hun voorsprong op hun naaste achtervolgers was tevens zeer fors. Van deze status willen ze dit jaar afscheid gaan nemen.

Alpine-coureur Pierre Gasly hield niet het beste gevoel over aan de testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Fransman was daar nogal duidelijk over in gesprek met RTBF: "Dit jaar hebben we veel veranderd. Als je alleen al naar het stuurtje kijkt, dan moeten we nog veel leren. Aan de ene kant hebben we heel wat kunnen testen en dat is positief. Aan de andere kant zijn er veel dingen van de auto die we nog niet begrijpen. Dat is normaal, maar het kost wel tijd. We moeten hard werken en de data bestuderen. We beseffen dat we van ver beginnen. We weten dat we hard moeten gaan werken."