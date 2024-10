Gasly stond voor lastige keuze: "Liefde voor racen was tikkeltje groter"

Pierre Gasly is inmiddels alweer bezig aan zijn achtste Formule 1-seizoen. Naast autoracen heeft de Fransman ook een enorme liefde voor voetbal, een sport waar hij vroeger ook wel degelijk talent voor had. Zijn passie voor racen was echter toch een "tikkeltje groter".

Alpine-rijder Pierre Gasly rijdt inmiddels alweer jaren in de Formule 1. De rijder uit Rouen maakte in 2017 zijn debuut bij Toro Rosso, waarna hij via Red Bull Racing en AlphaTauri bij het team van Alpine terechtkwam. Zijn hoogtepunt in de sport maakte hij mee in 2020, toen hij in een AlphaTauri-bolide de Grand Prix van Italië op zijn naam wist te schrijven.

Franse jeugdopleiding

Autosport is echter niet de enige passie van de 28-jarige Gasly. Hij heeft namelijk ook een enorme liefde voor voetbal. Zo is hij mede-eigenaar van voetbalclub FC Versailles en droomde hij als kleine jongen van een voetballoopbaan. Als kind deed Gasly namelijk zowel aan voetbal als aan karten. En niet alleen het karten, maar ook het voetbal deed hij op een behoorlijk hoog niveau.

"Vroeger was ik vrij goed met een bal. Ik was vleugelspeler en schakelde dus de hele tijd tussen aanval en verdediging, wat mij een zeer goede conditie opleverde", vertelt de Alpine-coureur tegenover Motorsport.com. "We [hij en zijn team uit Rouen, red.] deden mee aan de Franse bekercompetitie en deden het voor een kleine club best aardig. Op een dag brachten we een bezoek aan de voetbalclub in Auxerre, die in 1996 kampioen van Frankrijk waren geworden. Ze hadden in die tijd een heel beroemde manager, Guy Roux, die ik heb ontmoet. En ik werd geselecteerd voor de Franse jeugdopleiding. Het ging dus best goed. Als ik iets doe, dan ga ik er ook vol voor. Ik stak net zoveel energie in voetbal als in karten."

"Ik ga niet voor het tweede team spelen"

Tot zijn negende kon de Fransman voetbal, karten en school prima combineren. Vanaf zijn negende ging hij echter aan kartkampioenschappen meedoen, waardoor het lastiger werd om alles te combineren. "Toen werd het natuurlijk iets ingewikkelder qua voetbal. Toen ik tien of elf was, begon ik zo nu en dan een training te missen. En doordat ik in de weekenden moest racen, kon ik niet meer bij alle voetbalwedstrijden zijn", vertelt de 28-jarige Grand Prix-winnaar, die toen door zijn coach uit het eerste team werd gezet. "Ik herinner me nog goed dat ik me op een zondag voor een wedstrijd meldde en de coach er helemaal niet blij mee was dat ik meer met karten bezig was dan met voetbal. Hij zei dat hij me voor straf in het tweede team zou zetten. Ik zei: 'Fuck dat, ik ga niet voor het tweede team spelen.' Op die dag ben ik ermee gestopt."

Grotere passie voor racen

Daar heeft de Alpine-coureur geen spijt van, want hij wist waar zijn passie lag. "Ik zei tegen mezelf: goed, ik zal nu een keuze moeten maken. Maar diep in mijn hart wist ik al wel wat ik zou kiezen. Want ook al zijn het allebei grote passies van me, mijn liefde voor het racen was net een tikkeltje groter."