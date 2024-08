Ook Gasly gunt Tsunoda Red Bull-kans: "Maar ik ben Marko niet"

Yuki Tsunoda is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. Hij kreeg contractverlenging bij VCARB, maar het liefst zou hij in aanmerking willen komen voor een zitje bij Red Bull. Hij ontvangt hiervoor veel steun, ook van zijn goede vriend en oud-teamgenoot Pierre Gasly.

Tsunoda heeft zijn ambities nooit onder stoelen of banken gestoken. De Japanner aast op een kans bij het grote Red Bull Racing. Toen er vorige maand werd gespeculeerd over de toekomst van Sergio Perez, ergerde Tsunoda zich aan het feit dat zijn naam niet werd genoemd. Hij vindt dat hij klaar is voor promotie, en hij wil het gevecht met Max Verstappen heel erg graag aangaan.

Situatie

Tsunoda ontvangt veel steun. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo is van mening dat de Japanner het goed kan doen bij Red Bull. Ook Tsunoda's goede vriend en voormalig teamgenoot Pierre Gasly deelt die mening. De Alpine-coureur legt dat uit bij Motorsport.com: "Ik heb altijd gezegd dat Yuki heel snel is, en ik heb dat zelf gezien. Hij heeft het in de laatste jaren bewezen en dat gaat hij de komende jaren bewijzen. Ik kan me dus heel erg goed voorstellen dat deze situatie frustrerend voor hem is. Ik heb er al een paar keer met hem over gesproken. Ik weet dat hij meer wil en dat hij het idee heeft dat hij meer verdient. Ik heb ik dezelfde situatie gezeten."

Marko

Gasly staat volledig achter Tsunoda. De Fransman heeft zelf kortstondig voor Red Bull gereden, dus hij weet onder welke druk een coureur daar staat. Toch blijft hij Tsunoda steunen: "Ik heb tegen hem gezegd: 'Blijft doen wat je nu doet. Zolang je competitief bent, krijg je vanzelf een keer de kans.' Het is echter geen makkelijke positie om je in te bevinden. Ik had hem persoonlijk een kans gegeven bij Red Bull, maar ik ben Helmut Marko niet."