Gasly heeft geen hoge verwachtingen van seizoensopener

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. De teams werkten vorige week de testdagen af in Bahrein en daar hebben ze veel geleerd over hun nieuwe auto's. Pierre Gasly maakt zich veel zorgen over zijn nieuwe auto, hij denkt dat Alpine een achterstand heeft.

Het team van Alpine kende een tegenvallende testweek in Bahrein. De Franse renstal reed geen competitieve tijden, de prestaties vielen tegen en de wagen zou ook veel te zwaar zijn. Bij het team maken ze zich dan ook zorgen over de resultaten in het komende seizoen. Coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon toonden zich direct na de testdagen al realistisch en die houding houden ze voorlopig vast.

Gasly verwacht namelijk niet zoveel van Alpine in het Bahreinse raceweekend. De Fransman is daar zeer realistisch over in de vooruitblik van zijn team Alpine: "We focussen ons volledig op onszelf, we hebben ons eigen programma zonder al te veel stress afgewerkt en we veel getest om dingen te leren over het algehele pakket van onze auto. Ik verwacht dat het wel eventjes duurt voordat we de performance die we willen hebben gevonden. Maar dat is niet vreemd, omdat het gaat om een nieuw concept. Ik blijf realistisch, ik weet dat het geen makkelijke start wordt."