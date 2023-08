Renault CEO: We 'zijn zeer tevreden' met Alpine-coureurs Gasly en Ocon

De afgelopen weken zijn er veel bekende gezichten binnen het Formule 1-team van Alpine vertrokken. Renault CEO Bruno Famin sneed flink in zijn werknemerslijst; onder andere teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane moesten het veld ruimen. Maar één ding is zeker: over coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon is Famin wél tevreden.

Alpine finishte vorig seizoen als vierde, en had deze positie ook als doelstelling voor 2023 in gedachten. Echter maakte de Franse renstal een valse start, waarbij het concurrenten Aston Martin en even later in de eerste seizoenshelft ook McLaren aan zich voorbij zag komen.

Gedurende het Belgische Grand Prix weekend, de laatste van de eerste seizoenshelft, nam Renault CEO Bruno Famin het roer over om grootste veranderingen door te voeren. Zo waren Otmar Szafnauer en Alan Permane degenen die na de Grand Prix op Spa-Francorchamps niet meer voor het Formule 1-team werkzaam waren.

"Het team staat niet op de positie dat we vooraf hadden gedacht. Vorig jaar eindigden we als vierde, en dat hoopten we dit jaar ook te kunnen behalen – misschien wel om een stuk dichter bij de derde plaats te kunnen komen. Om punten te scoren ligt natuurlijk in de handen van de coureurs, maar het gehele pakket moet daarvoor kloppen."

"Momenteel hebben we niet de beste auto, en ook niet de beste krachtbron, dat is een ding wat zeker is. Maar we moeten ook aan het grotere plaatje denken. We hebben de potentie om onze coureurs een beter pakket te geven, zodat zij betere resultaten kunnen behalen."

"We zijn zeer tevreden met onze coureurs, en als zij een snellere auto hebben, zullen we beter kunnen scoren. De derde plaats van Esteban (Ocon) in Monaco was een geweldig resultaat, en de coureur is zeker één van de factoren die we al goed voor elkaar hebben."