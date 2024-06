Gasly verklaart reden voor contractverlenging

Het team van Alpine maakte afgelopen week de contractverlenging van Pierre Gasly bekend. De Franse coureur blijft ook in de komende jaren voor team rijden, en hij barst van de ambitie. Hij heeft dan ook zo zijn redenen voor het verlengen van zijn contract.

Het team van Alpine kende een lastige start van het seizoen. De Franse renstal bleef ver achter op de concurrentie, en het was onrustig achter de schermen. In de afgelopen weken ging het echter steeds beter en beter. Flavio Briatore werd aangetrokken als speciale adviseur, en hij hintte al op een nieuw contract voor Gasly. Vlak voorafgaand het raceweekend maakte Alpine het nieuws dan ook bekend.

Gasly heeft zo ook zijn redenen voor het verlengen van zijn contract. De Franse coureur wijst naar de opmars van McLaren en hij wil graag terugkeren aan de top. Bij Motorsport.com legt hij de belangrijkste reden uit: "Het gaat me vooral om de structuur, de faciliteiten en de technische zaken die het met zich meebrengt. Dat was het allerbelangrijkste voor mij, dus dat is waar ik op lette. Ik heb geprobeerd om de dynamiek in de fabriek te zien, ongeacht wat de prestaties op de baan waren. Dit is nog mijlenver verwijderd van waar we willen staan, maar we zijn op zoek naar oplossingen en dingen die we van binnen kunnen halen."