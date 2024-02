Gasly en Ocon wisselen elkaar af tijdens testdagen

Morgen gaat op het circuit van Sakhir in Bahrein de officiële testweek van de Formule 1. Alle teams zullen daar de geringe testtijd zo nuttig mogelijk gaan gebruiken. Het team van Alpine gaat hun tijd verdelen tussen de coureurs, want Esteban Ocon en Pierre Gasly zullen elkaar gaan afwisselen.

Aangezien de teams dit jaar slechts drie testdagen hebben, is het extreem belangrijk om alle tijd goed te gebruiken. De coureurs zullen weinig tijd achter het stuur gaan krijgen, want de teams mogen maar één auto inzetten tijdens de sessies. Alpine heeft er dan ook voor gekozen om Esteban Ocon en Pierre Gasly elkaar te laten afwisselen. Op de eerste testdag komt Ocon in de ochtend in actie en krijgt Gasly de kans in de middag.