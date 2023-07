Gasly heeft wel zin in Le Mans: "Maar alleen als ik kan winnen"

Pierre Gasly wil heel graag deelnemen aan de 24 uur van Le Mans als de kans zich voordoet tijdens een F1-seizoen. "Ik ga in de toekomst zeker kijken naar Le Mans", vertelde Gasly aan TopGear.com.

Of dat er uiteindelijk van gaat komen voor de Alpine-coureur is koffiedik kijken, want op dit moment is de koningsklasse prioriteit voor Gasly.

"Voor nu ligt 100 procent van mijn focus op de Formule 1 en dat is echt waar ik mezelf de komende 10 jaar zie. Het is waar ik wil uitblinken en mezelf echt tot het uiterste wil drijven."

Toch blijft de verleiding door Gasly's gedachten spoken. "Tegelijkertijd zie ik Le Mans als zo'n iconische race die een eenmalige wedstrijd voor mij kan zijn gedurende een seizoen."

De eenmalig Grand Prix-winnaar heeft wel een eis voordat hij zich inschrijft. "De enige voorwaarde die ik zou hebben, is dat ik het wil doen om het te winnen", zei de 27-jarige.

"Ik wil er zeker van zijn dat als ik deze eenmalige wedstrijd midden in mijn F1-seizoen doe, het zal zijn om echt te vechten voor de overwinning, anders heeft het geen zin om genoegen te nemen met een top vijf of zelfs een podium."

Zijn huidige werkgever staat aan de start in 2024 met een hypercar, die uitkomt in de snelste klasse. Franse coureur in een Frans team?

"We zullen het in de toekomst zien, maar ik ben absoluut blij dat Alpine betrokken raakt bij langeafstandsraces en ik kijk uit naar alle kansen die zich in de toekomst zullen voordoen."

Alonso

Fernando Alonso heeft in 2018 tijdens een F1-seizoen meegedaan aan de 24 uur van Le Mans. De Spanjaard kwam uit voor Toyota Gazoo Racing en won mer het Japanse team de lange afstandsrace. In de koningsklasse reed de tweevoudig kampioen toentertijd voor McLaren.