Gasly vraagt fans om meer respect: "Dit blijft onze werkplek"

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink toegenomen. De tribunes rondom de circuits zitten propvol en ook in de paddock lopen veel VIPs en andere gasten rond. Pierre Gasly is blij met de aanwezigheid van de fans, maar hij roept zijn volgers wel op om de coureurs de ruimte te geven.

Anderhalve week geleden was het zeer druk in de paddock in Monza. Op foto's en ander beeldmateriaal was te zien dat teampersoneel moeite had om door de menigte heen te komen. Ook de coureurs moesten voortdurend op de foto gaan met de aanwezige fans. Dit zorgde voor ongemak, want de coureurs zijn immers ook bezig met hun werk. Sommige fans klopten zelfs op de deur van kleedkamers en privévertrekken van de rijders.

Alpine-coureur Pierre Gasly vindt het een zeer lastige situatie. De Fransman is dol op de fans, maar hij wil ook niet dat het te ver gaat. In gesprek met Motorsport.com legt hij het uit: "Ik houd van de fans en ik geniet er altijd van om ze aandacht te geven, maar het is en blijft onze werkomgeving. Soms is het lastig om door de paddock te gaan en om ervoor te zorgen dat we op tijd bij onze verplichtingen zijn. Dit is tot op de minuut gepland. Monza is één van de drukste plekken. Het is leuk, maar soms wordt er zelfs op de deur van de hospitality geklopt. Ze moeten ons wel de ruimte geven om te werken."