Alpine gaat Gasly niet voortrekken: "Zetten Esteban niet aan de kant"

De sfeer binnen het team van Alpine was in de afgelopen weken niet bepaald gezellig. Esteban Ocon reageerde in Canada woedend na een teamorder en men vroeg zich af of Pierre Gasly werd voorgetrokken. Volgens Bruno Famin klopt daar niets van, hij belooft een gelijke behandeling voor beide coureurs.

Het team van Alpine beleeft een onrustig seizoen. Meerdere kopstukken vertrokken bij het team, de prestaties vallen tegen en de situatie rondom Ocon is onrustig. In Monaco reed hij nog tegen zijn teamgenoot aan, vlak daarna werd bekend dat hij na dit seizoen gaat vertrekken en in Canada moest hij een teamorder uitvoeren. Ocon reageerde woedend en hij stelde dat hij het geen eerlijke zaak vond.

Beste resultaat

Men vroeg zich direct af of Gasly wordt voorgetrokken door Alpine. Volgens teambaas Bruno Famin klopt daar niets van, hij probeert Ocon gerust te stellen. Famin spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Esteban kan er op rekenen dat het hele team hem helpt om het beste resultaat te behalen. Want als Esteban het beste resultaat behaalt, helpt dat het team om het best mogelijke resultaat te behalen. We rekenen erop dat Esteban alles zal geven wat hij het team kan geven."

Status

Famin wil Ocon dan ook geen straf gaan geven. De Franse teambaas blijft vierkant achter zijn coureurs staan tot en met het einde van het seizoen: "We zullen Esteban absoluut niet aan de kant gaan zetten. Hij rijdt precies onder dezelfde voorwaarden als Pierre. Ze hebben precies dezelfde status. We weten dat ze heel dicht bij elkaar zitten qua prestaties en het zou niet goed zijn om voor de een of de ander iets te veranderen. Dat is teambelang."