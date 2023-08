Gasly: Alpine moet zomerstop gebruiken om 'frisse start' in Zandvoort te maken

Binnen de muren van het Franse Formule 1-team Alpine heeft er zich de afgelopen weken veel afgespeeld. Niet alleen was CEO Laurent Rossi exit, maar werd ook F1-teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane de deur gewezen. Coureur Pierre Gasly ziet de zomerstop als de perfecte gelegenheid voor zijn team om de rust weer in de Franse equipe terug te laten keren, en om vanaf Zandvoort fris en fruitig de tweede seizoenshelft af te werken.

De Franse renstal maakte dit seizoen opnieuw een valse start, en los van hier en daar een aantal sterke prestaties, staat het team met coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon momenteel niet op de positie waar het wil staan. Zo was de doelstelling voorafgaande dit jaar om – net als vorig jaar – de vierde eindstek in het constructeursklassement te behalen, maar zag het zowel Aston Martin en McLaren aan zich voorbijkomen.

Zodoende zijn de recentelijke exits van meerdere topmannen dan ook niet geheel verrassend. Er is een grote schoonmaak binnen de muren van het hoofdkwartier in Viry gehouden, en Gasly hoopt dat vanaf nu de rust weer bij zijn renstal zal terugkeren.

"Er is de afgelopen tijd veel veranderd. Iedereen moet nu op adem komen en alles wat er gebeurd is verteren, zodat we onszelf kunnen voorbereiden op een frisse start in Zandvoort. We doen ons best om de focus op onze taken te houden. Ik ben blij dat we afgelopen weekend een beker hebben behaald, ook al was het wel een kleine."