Gasly denkt dat Alpine last gaat krijgen van nieuwe lay-out Singapore

Het team van Alpine kende anderhalve week geleden een zeer teleurstellend raceweekend in Monza. De Alpines konden de concurrentie niet bijhouden en Pierre Gasly en Esteban Ocon reden een kleurloze race. Gasly hoopt aankomend weekend in Singapore terug te slaan, maar hij vreest dat de aangepaste lay-out voor veel problemen gaat zorgen.

Het circuit in Singapore ziet er dit jaar iets anders uit dan voorheen. In de Aziatische stadsstaat wordt er namelijk hard gewerkt aan de omgeving waardoor delen van het circuit momenteel niet beschikbaar zijn. De organisatie heeft dan ook een aantal aanpassingen moeten doorvoeren. Dit jaar zijn een aantal bochten in de laatste sector vervangen door een extra rechte stuk, de coureurs zijn benieuwd hoe dit zal aanvoelen.

Pierre Gasly hoopt vooral dat zijn team in Singapore kan terugslaan na het teleurstellende weekend in Monza. De Franse coureur laat in gesprek met Auto Hebdo weten dat hij zich wel zorgen maakt over de aangepaste lay-out: "Ik denk dat er in Singapore kansen liggen, maar ze hebben een paar bochten weggehaald. Dat is niet per se goed voor ons. Misschien maken we daarna in Mexico weer een kans. We zullen elk weekend ons best gaan doen, maar we hebben wel een idee op welke circuits we niet zo competitief zullen zijn."