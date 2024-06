Gasly droomt van Le Mans-zege: "Maar zit niet in de pijplijn"

Afgelopen weekend werd in Frankrijk de iconische 24 uur van Le Mans verreden. De race trok veel aandacht, en ook vanuit de Formule 1 waren de nodige prominenten naar Le Mans afgereisd. Pierre Gasly liet daar weten dat hij hoopt in de toekomst om de zege te kunnen vechten in de klassieke langeafstandsrace.

Gasly was in Le Mans te gast bij het Hypercar-team van Alpine. Vanuit de pitbox juichte de Fransman zijn collega's toe, maar dat mocht niet baten. Beide Hypercars van Alpine vielen uit met motorproblemen, en dat was pijnlijk voor de Franse renstal die ook in de Formule 1 worstelt. Toch maakte het evenement veel indruk op de aanwezige prominenten die aanwezig waren bij de Franse renstal.

Pierre Gasly had namelijk genoten van de parel op de autosportkalender. In Le Mans werd hij door Eurosport gevraagd naar zijn eigen ambities voor deze race: "Ik denk dat het de droom is van elk kind. Ik kijk al naar deze race sinds ik klein was. Ik heb ook nog eens vijf jaar in Le Mans gewoond. Ik heb hier gestudeerd en ik sta dicht bij deze stad en dit circuit. Het is een droom om ooit Le Mans te winnen. Maar op dit moment richt ik me volledig op de Formule 1. Het zit niet in de pijplijn, maar als ik deze jongens hier zie, met gympen en spijkerbroeken aan, dan voelt dat niet goed. Hopelijk zit ik hier ooit in een goede auto."