Gasly juicht na tijdstraf: "Nu staat het 1-1"

De Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort was een enorm spektakel. De regen zorgde voor veel chaos en veel coureurs schoten dan ook van de baan. Eén van de grootste verrassingen van de race was Pierre Gasly. De Franse Alpine-coureur profiteerde van een tijdstraf van Sergio Perez en werd als derde geklasseerd.

Gasly streed de hele race mee om de hoge posities, maar hij kreeg wel een tijdstraf van vijf seconden. De Fransman moest deze bittere pil doorslikken en vocht ze daarna weer naar voren. Hij maakte vervolgens geen fout en vond zichzelf op een kansrijke positie terug bij de rode vlag. Bij de herstart reed hij foutloos rond en kreeg hij te horen dat Perez voor hem een tijdstraf had gekregen. Hierdoor werd de derde plaats een feit.

Gasly profiteerde hierdoor van een straf terwijl hij eerder in de race zelf ook een straf had ontvangen. Hij kon er na afloop wel om lachen in gesprek met interviewer van dienst Giedo van der Garde: "Ik baalde als een stekker toen ik eerder in de race een tijdstraf van vijf seconden had ontvangen, dus het staat nu 1-1. Toen ging ik zo hard mogelijk pushen om binnen die vijf seconden van Perez te blijven. Het was een lange race, heel erg uitdagend van het begin tot het eind."