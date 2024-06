Officieel: Gasly tekent nieuw contract bij Alpine

Het is voor niemand een verrassing, maar Pierre Gasly heeft zijn contract bij het team van Alpine verlengd. De Franse coureur blijft hierdoor ook in de komende jaren verbonden aan Alpine. Het team heeft het nieuws zojuist met de rest van de wereld gedeeld.

Gasly rijdt sinds vorig jaar voor het team van Alpine. In 2023 kende hij een goed seizoen met onder meer een podiumplaats in Zandvoort, maar dit jaar gaat het wat minder goed. Alpine heeft het zwaar, maar Gasly maakt een aardige indruk. Alpine heeft zijn contract nu met meerdere jaren verlengd. De renstal maakt niet bekend om hoeveel jaar het gaat, ze spreken van een meerderjarige deal. Het is nog niet duidelijk wie zijn teamgenoot wordt.

Full Gas into the future 馃挴鈥



We’re delighted to announce Pierre will be staying with us as he puts pen to paper on a new multi-year deal 馃挋