"Alpine maakt zich geen zorgen over chagrijn bij coureurs"

Het team van Alpine is op een teleurstellende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Franse renstal heeft nog geen enkel WK-punt gepakt en de auto's ogen ook niet snel. Teambaas Bruno Famin vreest echter niet dat zijn coureurs zullen vertrekken.

Esteban Ocon en Pierre Gasly barsten allebei van de ambities. De huidige resultaten passen echter niet bij hun ambities, en dat zorgt voor de nodige frustratie. Beide coureurs beschikken echter ook over een aflopend contract en het is nog maar de vraag of ze volgend jaar wel voor de Franse renstal rijden. Bij Alpine werkt men hard door om de prestaties te verbeteren en Gasly en Ocon zijn belangrijk voor dit proces.

Alpine-teambaas Bruno Famin maakt zich vooralsnog geen zorgen over zijn coureurs. De Fransman stelt dat alles koek en ei is tussen de teamleiding en Ocon en Gasly. Bij de media-afdeling van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "We zijn blij met onze coureurs, en onze coureurs zijn blij met ons. We voeren regelmatig gesprekken met elkaar. Laten we eens kijken wat we kunnen doen in de toekomst. Er zijn altijd hoogtepunten en dieptepunten, momenteel bevinden we ons op een dieptepunt, maar we hebben een sterk project met een visie voor de lange termijn."