Stewards vellen oordeel over incident tussen Gasly en Verstappen

Pierre Gasly moest zich na afloop van de kwalificatie melden bij de stewards. De Fransman werd te vroeg door zijn monteur weggestuurd, waardoor hij Max Verstappen opzichtig in de weg zat. De FIA heeft een oordeel geveld over het incident, en besloot het team van Alpine een boete van 5000 euro te geven.

Alpine-coureur Pierre Gasly kende een uitstekende kwalificatie in Austin. De Fransman wist voor het eerst sinds de Grand Prix van Nederland tot Q3 te geraken, en noteerde daarin een uitstekende zevende tijd. Deze positie leek nog even in gevaar te komen. De wedstrijdleiding meldde na de kwalificatiesessie dat Pierre Gasly zich bij de stewards moest melden voor een overtreding.

De man uit Rouen werd voor zijn tweede run in Q3 namelijk te vroeg uit zijn pitbox weggestuurd door zijn monteur. De Alpine-monteur had Verstappen over het hoofd gezien, waardoor Gasly de Nederlander opzichtig in de weg zat in de pitstraat. Verstappen trapte gelukkig op tijd zijn rem in, waardoor hij contact tussen de twee rijders wist te voorkomen. De kampioenschapsleider ging daardoor wel bijna de muur in, maar kon zijn weg wel vervolgen. Dit werd door de wedstrijdleiding gezien als een unsafe release, waarvoor de Fransman en een teamvertegenwoordiger van Alpine zich moesten melden bij de stewards.

De stewards besloten geen straf uit delen aan de Alpine-rijder, maar wel aan zijn team. Het Alpine F1 Team zal voor de unsafe release een boete krijgen van 5000 euro. Gasly zal morgen dus gewoon vanaf P7 gaan starten in Austin.