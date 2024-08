Gasly geeft Bearman tips over Ocon

Oliver Bearman rijdt volgend jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Brit gaat rijden voor Haas, en daar wordt hij de teamgenoot van Esteban Ocon. Ocons huidige teamgenoot Pierre Gasly geeft Bearman tips voor het aankomende Formule 1-seizoen.

Bearman gaat volgend jaar rijden voor het team van Haas. Hij is dit jaar al aan de Amerikaanse renstal verbonden, en hij heeft al meerdere vrije trainingen voor hen gereden. Bij Haas wordt hij de teamgenoot van Esteban Ocon, voor de Fransman wordt het zijn eerste jaar bij het team. Ocon rijdt nu nog voor Alpine, maar daar heeft hij het lastig. Hij moet na dit jaar vertrekken, en bij Alpine vecht hij dit jaar veel met zijn teamgenoot Pierre Gasly.

Gasly wordt dan ook gevraagd naar hoe je het beste om kan gaan met Ocon als teamgenoot. Gasly geeft Bearman wat tips in gesprek met de internationale media: "Ineens moet je 24 races gaan rijden. Het is een lang seizoen, veel fysieker dan je gewend bent en het vraagt meer als je kijkt naar een team. Je werkt met duizend mensen. Je hebt ineens een echte impact op de ontwikkeling van de auto, het simulatorwerk en de omgang met de media." Ook over Ocon geeft Gasly tips aan Bearman: "Hij moet nog steeds zo snel mogelijk rijden. Hij moet zijn draai vinden in deze omgeving. Hij heeft al ervaring, maar voor Ollie wordt het een goed meetpunt om Esteban naast hem te hebben."