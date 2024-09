Gasly moet vrezen voor diskwalificatie na brandstoffout

Pierre Gasly kende vandaag een redelijke kwalificatie in Azerbeidzjan. Hij noteerde de dertiende tijd, maar de kans is groot dat hij deze tijd gaat verliezen. Het lijkt er namelijk op dat Alpine de mist in is gegaan met de hoeveelheid brandstof en dit levert hem vrijwel zeker een diskwalificatie op.

Technical Delegate van de FIA Jo Bauer heeft tijdens het technische onderzoek van de wagen van Gasly een probleem ontdekt. Uit het document blijkt dat Alpine de fout in is gegaan met de fuel mass flow. Ze hebben de limiet overschreden en dat is tegen de regels. Dit soort overtredingen leiden vrijwel altijd tot een diskwalificatie, de stewards moeten het nu gaan onderzoeken. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze Gasly gaan schrappen uit de uitslag van de kwalificatie.