Gasly niet geïrriteerd over inhaalmove van Verstappen bij Dutch GP

De uitdagende weersomstandigheden bij de Grand Prix van Nederland zorgden ervoor dat de duizenden toeschouwers een naar voren stormende Max Verstappen konden meemaken. De regerend wereldkampioen had een lastige aan voormalig teamgenoot Pierre Gasly, die hij via een krachtige inhaalactie bij bocht drie inhaalde. De move van Verstappen werd door een aantal als té agressief bestempeld, maar na afloop van de race laat P3-man Gasly weten er geen last van heeft gehad.

Tot de verbazing van vele fans onderzocht de raceleiding het incident niet. De move van Verstappen gebeurde bij uitkomen van de Hugenholtzbocht en deed dit door zijn collega naar de buitenkant van de bocht te duwen. Hierdoor kreeg Verstappen vrij baan en kon hij zodoende zijn weg vervolgen richting het terugclaimen van de koppositie.

"Het was een wiel-aan-wiel gevecht", begint Gasly na afloop van de race in de Noord-Hollandse duinen. "Max (Verstappen) wist dat als hij me iets wijder in de regen op de buitenlijn zou duwen, ik dan onderstuur zou hebben en wijd zou gaan."

"Het was op de limiet. Maar als ik in zijn positie had gezeten en ik een auto zou moeten inhalen, dan had ik ook die limiet opgezocht. Dus ik ben er niet al te geïrriteerd over. Het is gewoon racen, en het is close racen", meent Gasly.