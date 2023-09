Gasly waarschuwt Verstappen: "Het wordt de moeilijkste voor Max"

Max Verstappen kan dit weekend in Monza het record van de meeste zeges op rij verbreken. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur staat nu op negen zeges op rij, net zoveel als Sebastian Vettel, en kan nu dus op het magische aantal van tien zeges op rij komen. Pierre Gasly denkt dat Verstappen het dit weekend lastig gaat krijgen.

Verstappen is bezig met een extreem sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur heerst al sinds de Grand Prix van Miami en kan dit weekend in Monza dus weer een record gaan breken. Eerder dit seizoen evenaarde hij bijvoorbeeld ook al het aantal zeges van de legendarische Ayrton Senna en hielp hij zijn team Red Bull Racing bij het breken van het record van de meeste zeges op rij voor een team.

Pizza

Verstappens concullega's kijken met veel waardering naar zijn resultaten. Alpine-coureur Pierre Gasly is in Monza opvallend complimenteus over Verstappen en Red Bull in gesprek met de internationale media: "Op een bepaald moment krijg je een goed gerecht als je alle ingrediënten bij elkaar gooit. Je maakt met rotte tomaten ook geen goede pizza. Ze hebben een goede basis, een goede auto en een excellente coureur. Hij is de focus van het team en hij is op datzelfde moment ook nog op de toppen van zijn kunnen. Daarom domineren ze."

Moeilijkste

Gasly weet ook dat Verstappen dit weekend het record van Vettel kan gaan verbreken. De Franse Alpine-coureur denkt echter wel dat het een zware kluif gaat worden: "Het zal de moeilijkste worden voor Max. Monza is een totaal ander circuit, een low drag circuit. Er gebeuren veel ongelukken in bocht één en er is een groot voordeel van de DRS. Als iemand dicht genoeg in de buurt blijft om de DRS te activeren, dan is er een kans. Het zou mij verbazen als hij straks dertig seconden voorsprong heeft."