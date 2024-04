Alpine houdt rekening met alle scenario's op rijdersmarkt

Het silly season belooft dit jaar zeer spectaculair te worden. De aanstaande transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari zorgt ervoor dat er van alles kan gaan gebeuren. Ook Alpine-teambaas Bruno Famin sluit niets uit en hij is blij met de aanwezigheid van reservecoureur Jack Doohan.

Aan het einde van dit jaar lopen er veel contracten af in de Formule 1. Veel coureurs moeten dit jaar gaan presteren om hun toekomst veilig te stellen. Bij de topteams van Mercedes en Red Bull Racing komen er zitjes vrij en meerdere coureurs azen op het plekje. Ook bij het team van Alpine lopen de contracten van Esteban Ocon en Pierre Gasly af, maar het is niet de verwachting dat er hier veel gaat veranderen.

Alpine is rampzalig aan het seizoen begonnen en ze hebben nog geen punt gescoord. Teambaas Bruno Famin weet dat er veel kan gebeuren, zo legt hij uit als hij op de persconferentie voor de teambazen wordt gevraagd naar reservecoureur Jack Doohan: "We zijn heel erg blij met Jack. Ik denk dat hij dit jaar goed wordt voorbereid met een lang testprogramma. We beginnen daar snel mee, want we hebben daarvoor een auto nodig. Ik denk ook dat de rijdersmarkt nogal dynamisch gaat worden. Op het moment zijn we blij met onze coureurs, maar we bereiden ons voor op alle scenario's."