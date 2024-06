Gasly verwacht zware periode bij updateloos Alpine

Het team van Alpine hoopt weer een beetje omhoog te kunnen kijken. De Franse renstal kent een tegenvallend seizoen, en het lijkt alleen maar zwaarder te worden. Pierre Gasly weet dat hij voorlopig niet de beschikking krijgt over updates, maar hij blijft wel strijdbaar.

Alpine heeft het momenteel zwaar in de Formule 1. De Franse renstal zag begin dit jaar meerdere technische kopstukken vertrekken, kampte met performanceproblemen, zag dat de coureurs clashten en er gaan veel geruchten rond over de toekomst. Ondertussen proberen ze er het beste van te maken, maar ook dat lijkt niet te lukken. Voorlopig zullen ze geen updates tot hun beschikking hebben, en dat kan voor een flinke achterstand zorgen.

Alpine-coureur Pierre Gasly realiseert zich dat dit voor een zware periode in het seizoen kan zorgen. Veel andere teams blijven zich immers wel door ontwikkelen. Gasly baalt, maar hij laat aan Motorsport.com weten dat hij niet in een hoekje gaat zitten huilen: "Ik verwacht dat de komende races onder normale omstandigheden best moeilijk zullen worden, maar dit is de Formule 1 en dan heb je altijd wel kansen. Daarom moeten we er bovenop blijven zitten en totdat we de updates hebben, moeten we gewoon proberen alle kansen te grijpen die we kunnen pakken."