Gasly realistisch: "Beste ervan maken"

Het team van Alpine kende een teleurstellende start van het nieuwe seizoen. Esteban Ocon en Pierre Gasly waren in de kwalificatie in Bahrein met afstand de langzaamste coureurs op de baan. Gasly baalt en hij stelt dat hij er maar het beste van moet maken.

Tijdens de wintertest werd al duidelijk dat de nieuwe Alpine geen superauto is. Het was dan ook de verwachting dat Ocon en Gasly geen grootse dingen zouden laten zien in Bahrein, maar niemand zag aankomen dat het zo slecht zou gaan. De twee Franse coureurs worstelden met hun bolide en dat resulteerde in de pijnlijke negentiende en twintigste tijd. Het gat met de concurrentie was flink.

Pierre Gasly wist dat zijn team geen winnende bolide had gebouwd. De Fransman was na afloop echter wel enorm teleurgesteld, zo liet hij weten aan de internationale media: "Ik denk dat het heel erg duidelijk is op welk gebied wij dingen moeten gaan verbeteren. Gelukkig komt het niet als een verrassing voor ons. Voorlopig moeten we het beste ervan maken met wat we hebben. Daarom is het ook jammer dat we op het laatst het verkeer niet konden managen. Er ontstond een treintje en wij waren de laatste auto's op de baan. Ik moest pushen om de finishlijn te halen."