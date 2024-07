Gasly stelt duidelijk eisen aan nieuwe Alpine-teamgenoot

Terwijl het gerucht gaat dat drie coureurs strijden om de Alpine-stoel, houdt Pierre Gasly vol dat het hem niet uitmaakt wie zijn teamgenoot is, zolang hij maar een 'sterke benchmark' is. Alpine maakte in mei al bekend dat Esteban Ocon het team aan het einde van dit seizoen zou verlaten.

Terwijl de eerste berichten over zijn vervanger tussen Alpine-reservecoureur Jack Doohan en World Endurance Championship-coureur Mick Schumacher gingen, werd de naam van Carlos Sainz aan de geruchten toegevoegd omdat zijn veelbesproken transfer naar Williams tot nu toe nog niet is afgerond. Volgens berichten kwam dat doordat speciaal adviseur van Alpine, Flavio Briatore, een enorme deal op tafel had gelegd inclusief een ontsnappingsclausule voor 2026 mocht een van de grote teams langskomen.

Gasly maakt zich geen zorgen over wie er naast hem in de pitbox komt, hij wil gewoon de best mogelijke coureur. In gesprek met de media in Hongarije, waaronder GPToday.net, zei de Fransman: "Het is iets dat je binnen het team bespreekt. Van mijn kant maakt het mij niet uit, ik ben gewoon een van de snelste jongens die er zijn. Ik wil vooral een snelle coureur die een benchmark is."

"Ik heb in het verleden sterke teamgenoten gehad en Esteban is sterk, en hopelijk kunnen we hem vervangen door de sterkste en snelste coureur die er is. Ik denk dat het team een ​​aantal goede opties heeft en zoals ik al zei, ik wil de snelste man."