VT2 Hongarije: Leclerc verslaat Norris en Gasly, Verstappen zoekende naar snelheid

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije is door Charles Leclerc als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur versloeg nipt Lando Norris terwijl Gasly en Tsunoda daarachter op iets meer dan twee tienden achterstand te vinden zijn.

Een bijzondere uitslag is het sowieso, want op plek 5 vinden we Esteban Ocon, terwijl daarachter weer drie andere teams te vinden zijn; Hulkenberg in de Haas, Bottas in de Alfa Romeo en Alonso in de Aston Martin. Zhou en Sainz voltooien de top 10.

Red Bull updates

Max Verstappen is terug te vinden op de elfde positie. De Nederland rijdt met de nieuwe updates op de wagen en Red Bull zoekt nog naar de juiste snelheid. Mogelijk moet het team de juiste afstelling nog weten te vinden omdat de wagen anders reageert dan voorheen.

De monteurs van Red Bull hebben echter hard gewerkt want de gecrashte wagen van Perez was gemaakt waardoor ook hij enkele ronden kon rijden. De Mexicaan eindigde op P18.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell waren te vinden in het achterveld op slechts plek 16 en 20, iets wat we niet gewend zijn van het Duitse team.