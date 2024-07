Gasly start Hongaarse Grand Prix vanuit de pitlane

Pierre Gasly ontbreekt straks op de startgrid op de Hungaroring. Zijn werkgever Alpine heeft namelijk besloten om een paar veranderingen door te voeren aan zijn auto, en dat zorgt ervoor dat hij niet op de grid zal gaan starten zometeen.

Gasly kende gisteren een rampzalige kwalificatie in Hongarije. Alpine maakte een kostbare inschattingsfout waardoor beide coureurs afvielen in Q1. Voor Gasly maakt dat niets meer uit, want Alpine heeft zijn batterij vervangen. Aangezien hiermee de regels worden geschonden, zal Gasly vanuit de pitlane aan de race gaan beginnen.