Gasly verwacht vrouwelijke F1-coureur: "Zou mij niets verbazen"

De Formule 1 doet er alles aan om vrouwelijke coureurs ook een kans te geven. Dit jaar werd de F1 Academy opgericht en alle tien de Formule 1-teams zijn hierbij betrokken. Pierre Gasly volgt de ontwikkeling met verregaande interesse en het zou hem niet verbazen als hij in de toekomst tegen een vrouwelijke coureur racet.

In de F1 Academy krijgen vrouwelijke coureurs de kans om te laten zien wat ze in petto hebben. Vanaf volgend jaar moeten alle Formule 1-teams één vrouwelijke coureur aanwijzen die onder hun vlag deelneemt aan deze klasse. De F1 Academy zal in 2024 ook onderdeel gaan uitmaken van het voorprogramma van de koningsklasse van de autosport. Hierdoor kunnen de dames zich makkelijker in the picture rijden.

Alpine-coureur Pierre Gasly volgt de ontwikkelingen op de voet. De Fransman denkt dan ook dat er in de komende jaren een vrouw zal deelnemen aan de Formule 1. Gasly wordt geciteerd door RaceFans: "Dat zou mij niets verbazen. Ik denk zeker dat het mogelijk is. Vanuit ons team wordt er veel werk geleverd om vrouwen te steunen in onze tak van sport. Ik weet zeker dat als een vrouw laat zien dat ze snel is en genoeg talent heeft om bij de twintig beste ter wereld te horen, dat ze dan zeker een kans kan krijgen."