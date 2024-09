Gasly gediskwalificeerd na afloop Azerbeidzjaanse kwalificatie

Pierre Gasly is geschrapt uit de uitslag van de kwalificatie in Azerbeidzjan. Het team van Alpine moest zich na afloop van de kwalificatie bij de stewards melden, omdat ze een fout hadden gemaakt met de fuel mass flow. De stewards hebben Gasly geschorst.

Toen duidelijk werd dat er iets niet aan de haak was met de auto van Gasly, verwachtte men al een diskwalificatie. De stewards hebben hem nu dan ook uit de uitslag geschrapt. Volgens de stewards legde het team uit dat er een technische fout was waardoor de overtreding ontstond. Alpine liet aan de stewards zien dat ze geen voordeel haalden uit de situatie, maar dat leverde geen andere straf op. Gasly zal de race morgen vanuit het achterveld gaan starten, hij had zich als dertiende gekwalificeerd.