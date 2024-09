FIA is bereid om strafpuntensysteem tegen het licht te houden

In Bakoe hebben de FIA en de coureurs gesproken over het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1. Dit hebben ze gedaan naar aanleiding van de geschorste Kevin Magnussen, die de Grand Prix van Azerbeidzjan moest missen. De mondiale autosportbond wil de regels tegen het licht gaan houden, maar er is nog niks in gang gezet.

Kevin Magnussen was tijdens de Grand Prix van Italië in ene fel gevecht verwikkeld met Alpine-rijder Pierre Gasly. De Deen wilde bij het ingaan van bocht vier voorbijgaan aan de Fransman, maar remde te laat en duwde Gasly van de baan. De Haas-rijder kreeg niet alleen een tijdstraf van tien seconden, maar ook twee strafpunten op zijn licentie. Dit bracht zijn totaal in de laatste twaalf maanden op twaalf strafpunten, wat een race schorsing betekende. De man uit Roskilde werd zodoende de eerste coureur die een schorsing aan zijn broek kreeg door het in 2014 ingevoerde strafpuntensysteem. Hij moest de Grand Prix van Azerbeidzjan daarom aan zich voorbij laten gaan.

Diverse coureurs hebben zich uitgesproken over het huidige strafpuntensysteem, waaronder Pierre Gasly. De Fransman, die nota bene aangereden werd door Magnussen, nam het op voor de Deen en was het compleet oneens met de raceban die de Deen had gekregen.

Briefing in Bakoe

In Bakoe heeft de FIA tijdens de rijdersbriefing gesproken met de coureurs over het huidige puntensysteem, zo meldt Motorsport.com. Uit dit gesprek is voortgekomen dat de mondiale autosportbond bereidt is om de huidige strafpuntensysteem tegen het licht te houden. Dit proces is echter nog niet in gang gezet. Eerst moet de Sporting Advisory Committee (SAC) van de Formule 1 - die bestaat uit officials van de FOM en de FIA en de sportief directeuren van de teams - over de kwestie praten, en dat gebeurt pas na het 2024-seizoen. De autosportfederatie hanteert namelijk het beleid dat sportieve reglementen niet kunnen worden aangepast gedurende een seizoen.

Mocht de SAC het nodig vinden om het strafpuntensysteem te herzien, dan zal de FIA dat doen. Zij zullen de bevindingen dan voorleggen aan de belanghebbenden van de F1. Daarna kan pas een regelwijziging worden doorgevoerd.

Het zou echter niet de eerste keer zijn dat het strafpuntensysteem wordt aangepast, want in 2022 en 2023 werd werden alle regels omtrent sportieve incidenten al herzien. Kleine overtredingen, zoals het overschrijden van de track limits, worden daarom niet meer bestraft met strafpunten.