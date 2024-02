Gasly bevestigt gesprekken over nieuw Alpine-contract

Het team van Alpine onthulde deze week hun nieuwe uitdager voor het aankomende seizoen. Ook bij de Franse renstal heerst er nog veel onzekerheid over hun line-up voor de toekomst. Pierre Gasly laat in ieder geval weten dat hij in gesprek is over een contractverlenging.

Het belooft een spannend silly season te worden in de Formule 1. Vrijwel het hele veld beschikt over een aflopend contract en door de aanstaande overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari, komt er ook een plekje vrij bij Mercedes. De meeste coureurs zijn zeer ambitieus en ze zien een stapje hogerop dan ook wel zitten. Ook Pierre Gasly beschikt over een contract dat na dit seizoen afloop, maar de kans is groot dat hij ook in 2025 voor Alpine rijdt.

Vlak na de launch van Alpine liet Gasly namelijk weten dat hij om tafel zit met het team. Er wordt gesproken over een nieuwe deal, maar hij is daar nog redelijk geheimzinnig over. In gesprek met de internationale media legt Gasly het uit: "De gesprekken zijn gaande, dus we gaan zien wat het ons brengt. Mijn focus ligt op dit moment op de start van het jaar. We moeten nu goed werk leveren met het team en we moeten het potentieel van de auto zien om te kijken wat wij ermee kunnen doen."