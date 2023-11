Alpine-coureurs ontvangen gridstraf voor pitlane-overtreding

Niet alleen George Russell heeft na afloop van de kwalificatie een gridstraf ontvangen, ook Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly zijn bestraft. De twee Franse coureurs maakten dezelfde overtredingen als Russell en dat levert ze ook een soortgelijke straf op.

Gasly en Ocon ontvangen allebei een gridstraf van twee plaatsen omdat ze zich niet hebben gehouden aan de richtlijnen van de wedstrijdleiding. Coureurs mogen niet meer stil blijven staan aan het einde van de pitlane en daarom moeten ze nu links houden in de pit exit road. Aangezien Ocon en Gasly dat niet goed hadden gedaan, ontvangen ze allebei een gridstraf van twee plaatsen voor de race.

New document: Infringement - Car 10 - Impeding at Pit Exit

