F1-coureurs reageren op exit De Vries: "Zo gaat Red Bull nou eenmaal te werk"

Het recente ontslag van de Nederlandse Nyck de Vries bij het Formule 1-team van AlphaTauri is niet zozeer shockerend, menen een aantal voormalige collega's. Volgens velen is de exit van De Vries typerend van niet alleen de sport, maar vooral ook van Red Bull en zusterteam AlphaTauri.

Nyck de Vries was dit seizoen één van drie F1-rookies en kon na een uitstekende invalbeurt bij de Grand Prix van Italië vorig jaar bij Red Bull's zusterteam AlphaTauri instappen. Het debuut van de Nederlander verliep echter niet geheel op rolletjes, waardoor de Oostenrijkse renstal besloot om De Vries al na tien Grands Prix te ontslaan.

"Zo gaat Red Bull te werk", begint Lewis Hamilton, die al eerder kritische woorden over het rijdersbeleid van de regerend wereldkampioen uitte. "Ik zou zeggen dat dit precies binnen de handelswijze van Red Bull past."

Hamilton's voormalig teamgenoot Valtteri Bottas liet optekenen dat De Vries’ abrupt einde aan zijn deelname in de koningsklasse niet geheel verrassend is voor Red Bull, een team dat erom bekend staat drastische veranderingen in haar rijdersline-up te kunnen maken. "Het is niet dit de eerste keer dat Red Bull zulke beslissingen heeft gemaakt. Maar zij doen natuurlijk wat hen het beste lijkt. Het is natuurlijk heel jammer voor Nyck (De Vries), het was een kort rookieseizoen. Aan de andere kant is het mooi voor Daniel (Ricciardo, De Vries' vervanger), omdat hij overduidelijk terug in de F1 wou komen. Nu heeft hij zijn kans. Zo werkt de sport."

Volgens Lando Norris en Pierre Gasly zal De Vries elders in de motorsportwereld met gemak een stoeltje kunnen vinden: "Hij is een hele goede coureur, dus volgens mij zal hij geen problemen hebben om iets nieuws te vinden. Zowel zijn debuut als zijn exit waren nogal abrupt, wat zowel positief maar ook negatief is. Om in tien Grands Prix goed te presteren is geen gemakkelijke taak, dat kan ik je wel vertellen. Maar Oscar (Piastri) zit er ook sinds dit seizoen in, en hij doet het uitstekend", meent Norris.

"Ik vind het natuurlijk jammer om Nyck weg te zien gaan, want ik ken hem al zo'n vijftien jaar. Hij is een goede gast. Hij heeft zijn kansen waarschijnlijk niet zo goed benut als dat hij had gewild, maar ik wil hem het beste wensen. Er zullen meer dan genoeg kansen voor hem aan de horizon verschijnen", denkt Gasly.