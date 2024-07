Gasly niet blij met rijgedrag Ocon

Pierre Gasly en Esteban Ocon bezorgden Alpine in Oostenrijk de nodige stress. Niet voor het eerst gingen ze de strijd met elkaar aan op de baan, en niet voor het eerst ging dat bijna mis. Gasly geeft aan dat Ocon zich niet helemaal aan de afspraken heeft gehouden.

Gasly en Ocon hebben het dit jaar regelmatig met elkaar aan de stok. De twee Franse coureurs zijn aan elkaar gewaagd, en het gaat regelmatig bijna mis. Na hun clash in Monaco lijkt het allemaal iets beter te gaan, maar in Oostenrijk vlogen ze elkaar weer spreekwoordelijk in de haren. Gasly moest de uitloopzone insturen om een incident met Ocon te voorkomen, en daar was hij vanzelfsprekend niet zo blij mee.

Na afloop was Gasly dan ook kritisch op zijn teamgenoot. Hij verwacht dat er achter de schermen zal worden gesproken over de situatie. Bij de internationale media sprak Gasly zich uit: "Het was intens, en sommigen zouden zeggen dat het een beetje te ver ging. Ik weet zeker dat het team het niet leuk vond dat ik wijd moest gaan, want ik kreeg niet echt ruimte. Het is nooit makkelijk toch?" Volgens Gasly hield Ocon zich ook niet helemaal aan de vooraf afgesproken omgangsnormen: "Het is iets wat we onderling moeten bespreken, maar we hebben het er al over gehad en we zullen kijken of we nog iets kunnen doen."