Gefrustreerde Gasly zag race in het water vallen na opoffering voor Ocon

Het team van Alpine heeft het de afgelopen raceweekenden erg lastig. Op het Marina Bay Street Circuit was de snelheid van de Franse renstal opnieuw dramatisch te noemen, en Pierre Gasly en Esteban Ocon reden dan ook ver buiten de punten. Daarom probeerde het team uit Enstone een alternatieve strategie, maar zonder succes.

Alpine is de laatste weken weer teruggevallen in het sterk concurrerende middenveld. Het team had na een slechte start in 2024 een korte opleving met acht punten in vier races (GP Monaco tot en met GP Oostenrijk), maar wist sindsdien nog maar vier schamele puntjes te verzamelen.

De matige vorm van het team uit Enstone werd pijnlijk duidelijk in Singapore, waar de A524 opnieuw niet vooruit te branden was. De Alpine-rijders kwamen totaal niet in de buurt van de punten, terwijl het team nog wel probeerde wat plaatsen te winnen met een alternatieve strategie.

Alpine probeerde alternatieve strategie uit

Pierre Gasly werd namelijk 'opgeofferd’ om zijn teamgenoot te helpen. Ocon startte als vijftiende met Gasly drie plaatsen achter hem op de grid. Nadat Ocon in ronde 29 de pits in ging, bleef Gasly op de baan om andere auto's op te houden en Ocon de kans te geven om ze in te halen. Waarom koos Alpine voor dit plan?

“Eigenlijk zijn we gewoon te langzaam, en dat dwingt ons om een ​​aantal interessante strategieën uit te proberen", verklaarde Gasly na de race tegenover F1.com. "Het plan was dat ik lang zou doorrijden om een ​​aantal auto's achterin te hinderen, in de hoop dat Esteban er baat bij zou hebben om nog iets uit de race te halen. Dat plan werkte niet, hoewel hij erin slaagde om twee plaatsen hoger te eindigen dan waar hij begon. Dat was vooral te danken aan een goede start, in plaats van aan het tempo tijdens de race zelf."

"Ik was verrast"

De man uit Rouen ging nog dieper op de alternatieve strategie in tegenover F1-journalist Adam Cooper. Hij baalt achteraf gezien wel van het feit dat hij werd opgeofferd. "Ik was gewoon verrast dat ik zo lang moest doorrijden [op mijn mediums, red.]. Ik begon natuurlijk een stuk acher hem [Ocon, red.], maar ik kwam terug en ik denk dat we drie of vier seconden achter Esteban reden. En toen werd ik ook nog eens vijftien tot twintig ronden buitenspel gezet, omdat iedereen om me heen me rechts en links inhaalde. Er is niet veel te doen op zo’n middag, maar ik hoopte natuurlijk dat we iets meer konden doen dan mij alleen maar gebruiken om de anderen te blokkeren", aldus de Alpine-rijder.

De enkelvoudig Grand Prix-winnaar snapt de gedachtegang van zijn team, maar stelt dat het idee nooit zou gaan werken. "Als je de laatste tien ronden [op de mediumband, red.] vijf seconden van de snelheid zit, heeft het niet zoveel zin. Maar ik begrijp dat we op een bepaalde manier moesten proberen om één auto te helpen, want we kunnen natuurlijk niet op pure snelheid vechten voor de top tien", besluit Gasly.