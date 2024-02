Gasly wist dat Hamilton-transfer aanstaande was

Dat Lewis Hamilton het vertrouwde Mercedes-nest inruilt voor een nieuw avontuur bij Ferrari kwam voor velen als donderslag bij heldere hemel. Voor concullega Pierre Gasly kwam deze opmerkelijke overstap niet over als een echte verrassing. "Hij is natuurlijk al een hele lange tijd bij Mercedes en ik had al gehoord dat hij in gesprek was met Ferrari", vertelt de Fransman tegen Motorsport.com.



Hamilton rijdt al sinds 2007 mee in de koningsklasse en de jaren beginnen langzaam te tellen voor de zevenvoudig wereldkampioen. Voor de Alpine-coureur is het naderende pensioen een belangrijke factor geweest voor de Brit om deze transfer door te zetten."Hij ging al naar het einde van zijn carrière, dus het was nu of nooit", aldus de eenmalig Grand Prix-winnaar.



De 'verhuizing' van Brackley naar Maranello door Hamilton brengt Silly Season voor 2025 al meteen op gang. Gasly vindt het reuze interessant wat er verder gaat gebeuren nu er een zitje vrijkomt bij Mercedes. ''Het is natuurlijk ook wel opwindend, ook voor de coureursmarkt." Behalve dat er gehusseld wordt met coureurs, is de Fransman ook benieuwd hoe Hamilton gaat presteren in dienst van Ferrari. "Hij is de succesvolste coureur ooit en gaat ergens anders een uitdaging zoeken. Ik weet zeker dat de mensen hem goed in de gaten gaan houden."



Of Gasly zichzelf ziet als potentiële kandidaat voor het stoeltje, houdt hij in het midden. Wel wil de Alpine-rijder meedoen om het eremetaal en denkt dat bij zijn huidige werkgever te kunnen. "Mijn doel in F1 is altijd duidelijk geweest: ik wil vooraan meevechten. Daarom ben ik anderhalf jaar geleden naar Alpine gekomen, wij willen voor de topposities vechten. Mijn aanpak in F1 is niet veranderd. Ik ben net 28 geworden, dus ik zit op de toppen van mijn kunnen. Ik weet dat er nog mooie jaren voor mij liggen."