Gasly sprak met de FIA over olievlek-probleem

De start van de Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend een enorme chaos. Veel coureurs schoten rechtdoor in de eerste bocht omdat er zeer weinig grip was. Op de startgrid lag er zelfs wat olie, Pierre Gasly was woest en hij stapte direct naar de FIA.

Tijdens de drivers parade voorafgaand de race ging het mis met één van de klassieke wagens. De auto die Lewis Hamilton over de baan zou vervoeren, was stilgevallen op de startgrid. Er lekte zelfs olie uit deze klassieker en dat zorgde vervolgens weer voor nieuwe problemen. De organisatie moest namelijk snel handelen om de olie van de startgrid te krijgen, dit lukte echter maar deels.

Alpine-coureur Pierre Gasly mocht de race als vierde starten, maar hij baalde van de grote olievlek. De Fransman was woest en hij kwam direct in actie, zo laat hij weten aan RaceFans: "Het was niet fijn, vooral omdat we begonnen op onze beste startplek van het jaar. Ik heb dit al besproken met de FIA. Ik weet zeker dat we nu een paar dingen gaan veranderen omdat die niet heel eerlijk voelde. Een aantal jongens moesten starten op de olievlek en de anderen startten op schoon asfalt. Ik weet zeker dat ze dit gaan regelen."