Gasly positief na Spaans topweekend van Alpine

Het team van Alpine kende dit jaar een rampzalige start van het seizoen. De Franse renstal bleef ver achter, en ze ontvingen veel kritiek. In Spanje ging het juist heel erg goed, en Pierre Gasly ziet dan ook veel goede signalen. De Fransman is nu in ieder geval opgewekt.

Alpine begon lastig aan het huidige seizoen. Ze waren veel langzamer dan de rest van het veld, en ze hadden ook te maken met onrust achter de schermen. In de afgelopen weken gonsde het ook weer van de geruchten, want er zou worden getwijfeld aan het motorprogramma. Vlak voor de start van het Spaanse raceweekend werd Flavio Briatore aangesteld als speciale adviseur, en in Barcelona scoorden beide coureurs WK-punten.

Alpine is door deze dubbele puntenscore opgeschoven naar de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben het team van Haas ingehaald. Pierre Gasly kwam in Spanje als negende over de streep en bij Canal+ was hij positief: "We kunnen heel tevreden zijn, het was een heel goed weekend. We hadden een goede kwalificatie met beide auto's in de top tien en we hebben een goede race gereden. Het is wel jammer dan we de achtste plaats zijn misgelopen, maar we boeken vooruitgang en dat is het allerbelangrijkste."