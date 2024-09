Gasly hoopt dat schorsing Magnussen kan worden teruggedraaid

Kevin Magnussen werd gisteren de eerste coureur die werd geschorst volgens het strafpuntensysteem. In Monza ontving hij twee strafpunten voor een incident met Pierre Gasly. Gasly is van mening dat er niet zoveel aan de hand was, en hij vindt dat de straf moet worden teruggedraaid.

Gasly en Magnussen vochten een stevig duel uit tijdens de race op Monza. Ze raakten elkaar en ze schoten rechtdoor. Magnussen had een foutje gemaakt en dat leverde hem tien strafseconden op. Na afloop van de race werd duidelijk dat hij ook twee strafpunten op zijn superlicentie had ontvangen. Hierdoor kwam hij op een totaal van twaalf strafpunten te staan, en dat levert hem een schorsing op. Hij is de eerste coureur die volgens dit systeem wordt geschorst.

Pierre Gasly was betrokken bij het incident dat Magnussen een schorsing opleverde. De Franse Alpine-coureur liet aan Motorsport.com weten dat een straf niet nodig was: "Eerlijk gezegd stelde het niets voor. Iemand vertelde me dat hij een tijdstraf van tien seconden kreeg. Ik ben een beetje verbaasd, want hij probeerde he wel en het was wiel aan wiel, maar uiteindelijk verloor ik er niet echt tijd door. Ik ben een beetje verrast, krijgt hij een schorsing? Ja? Niet waar, ik hoop dat ze het op één of andere manier kunnen terugdraaien, want dat zou oneerlijk zijn."