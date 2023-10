Gasly eert Franse raceheld met prachtig helmontwerp

Veel coureurs rijden dit weekend met een speciaal helmdesign in Austin. Veel coureurs kiezen voor een ontwerp dat verwijst naar de lokale cultuur of naar de Amerikaanse vlag. Ook Pierre Gasly rijdt met een bijzonder helmontwerp, zijn design is echter een prachtig eerbetoon aan een te vroeg overleden Franse raceheld.

Vijftig jaar geleden overleed de getalenteerde Franse coureur François Cevert bij een tragisch ongeval op het circuit van Watkins Glen. Cevert werd gezien als een groot talent en hij werd in zijn loopbaan geholpen door Sir Jackie Stewart. Gasly eert zijn beroemde landgenoot in Austin met een prachtig helmontwerp. Het design is hetzelfde als het design waarmee Cevert begin jaren '70 in de Formule 1 reed.