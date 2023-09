Gasly woedend: "Dit hadden we niet afgesproken"

Het team van Alpine moest na afloop van de Japanse Grand Prix een klein ruzietje sussen. Pierre Gasly moest in de slotfase van de race zijn teamgenoot Esteban Ocon laten passeren. Hij reageerde woedend en ook na afloop van de race begreep hij er helemaal niets van.

Gasly reed in de laatste rondjes van de race rond op de negende plaats, zijn teamgenoot Esteban Ocon reed vlak achter hem. Alpine vond blijkbaar dat Ocon als negende over de finish moest komen, dus lieten ze Gasly weten dat hij aan de kant moest gaan. Gasly reageerde woedend en na afloop van de race liet hij dit over de boordradio weten. Hij sloeg op zijn stuurtje en hij liet met een aantal handgebaren weten dat hij het hier niet mee eens was.

Ook na afloop van de race kwam de stoom nog uit zijn oren. Hij is niet blij met de tiende plek en dat liet hij weten in gesprek met Motorsport.com: "Als je kijkt naar de strategie van Esteban, dan is het logisch dat hij voor de undercut ging. Mijn snelheid lag hoger en ik had hem altijd weer ingehaald. Dat deed ik op nieuwere banden. Het is nooit gezegd dat we zouden wisselen van plek. Ik startte voor hem en reed vrijwel de hele tijd ook voor hem. Ik had dit niet verwacht en ik begrijp het niet. We gaan hierover praten."