Gasly 'stomverbaasd' over 'inconsistente' FIA-beslissing van Stroll-inhaalmove

Een extreem verwarde Pierre Gasly was na afloop van de Britse Grand Prix niet te spreken over hoe de raceleiding geen bevel richting Lance Stroll had gestuurd om zijn gewonnen positie terug aan Gasly te geven.

Bij de Grand Prix van Groot-Brittannië van afgelopen weekend waren meerdere spannende duelletjes te zien. Zo ook tussen Pierre Gasly en Lance Stroll, die na de herstart van de safety car in ronde 39 kortstondig met elkaar in gevecht kwamen. Terwijl Gasly na de Hangar Straight de binnenkant van de daaropvolgende bocht claimde, probeerde Stroll er aan de buitenkant voorbij te komen. De Canadees wist zijn tegenstander aan de buitenkant in te halen, maar deed dit ogenschijnlijk door buiten de limieten van de baan te gaan.

Niet geheel verrassend kwam meteen het boordradiobericht van Gasly naar zijn team dat Stroll de inhaalmove op Gasly gedaan had door de tracklimits te overschrijden. De raceleiding gaf gehoor aan de klaagzang van Gasly, en deed onderzoek naar het incident tussen beide coureurs. Het besluit van de stewards was dat Stroll wel degelijk de baanlimiet had overschreden, waardoor de rondetijd van de Aston Martin-coureur werd afgepakt. Maar daar bleef het bij, meent een gefrustreerde Gasly.

"Als je buiten de baan komt (tijdens een inhaalpoging) dan moet je de positie teruggeven – zo simpel is het. Als je het probeert en je komt overschrijdt daarmee de tracklimits, geef dan gewoon de gewonnen positie terug. Zo heeft de FIA mij geleerd hoe het racen werkt."

"Dat heb ik al in meerdere situaties meegemaakt. Om nu deze inconsistentie te hebben, is niet eerlijk. Nu kan ik bij de volgende race denken dat ik ook zo'n soort move kan doen, omdat dat niet door de stewards wordt bestraft, maar dan zal ik vast wel een vijf-seconden straf op m'n bord krijgen. Ik snap er helemaal niets van."

De Fransman wees naar een gebeurtenis van eerder op de dag tijdens een F2-race, waarbij Alpine-junior Victor Martins een vijf-seconden straf kreeg omdat hij buiten de baanlimieten kwam en daarmee z'n voordeel eruit kon halen. "De regels zijn heel zwart wit. Als je buiten de baan gaat en daarmee er voordelig uit komt, dan moet je de positie teruggeven, want anders krijg je een straf van vijf seconden. Dat gebeurt altijd, namelijk ook bij Victor (Martins) vanochtend. Ik ben stomverbaasd", sluit Gasly af.