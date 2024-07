Norris: ''Goed begin van het weekend''

Na een intense week heeft Lando Norris het vizier weer gericht op wat komen gaat. Tijdens de vrije trainingen van zijn thuisrace in Engeland, kende de McLaren-coureur een sterke dag met een eerste plaats in zowel de eerste als de tweede vrije training. De Brit blikte terug op de uitstekende vrijdag.

“Het was een solide vrijdag. We hebben flink gereden en een aantal mooie tijden gezet'', begon Norris op de website van zijn team. ''Ik voel me redelijk op mijn gemak. We hebben in de loop van de ochtend een aantal veranderingen aangebracht, waardoor ik in een goed ritme kon komen, wat super belangrijk is op zo'n hogesnelheidscircuit als dit.''

Volgens Norris is er zelfs nog ruimte voor verbetering om dit weekend nog beter voor de dag te komen. “Ik denk dat we nog een paar aanpassingen moeten doen, maar dat is lastig met de uitdagingen van wind en regen. Het waren twee probleemloze sessies en dat is een goed begin van het weekend, dus daar ben ik blij mee.”

Bijna botsing



In de eerste vrije training kende Norris nog een hachelijk moment met Red Bull-junior Isack Hadjar, die eenmalig de bolide van Sergio Perez mocht besturen met het oog op de verplichte rookie-test-regel. De McLaren-rijder knalde bijna op de langzaam rijdende Fransman en moest vol in de ankers om dat te voorkomen, tot aan rokende banden toe. Hadjar verschuldigde zich meteen voor het incident.



馃摳 Hadjar blocks Norris at the end of FP1. #BritishGP 馃嚞馃嚙 pic.twitter.com/F5WdB1chDY — McLaren News | 馃嚞馃嚙 馃嚘馃嚭 (@McLarenF1_News) July 5, 2024