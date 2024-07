Wurz duidelijk over straf Verstappen: "Dit was een race-incident"

Het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris van afgelopen weekend blijft onderwerp van gesprek. Sommigen vinden de straf voor Max Verstappen te zwaar, terwijl andere mensen van mening zijn dat de Nederlander te ver ging. Volgens Alexander Wurz was het een klassiek race-incident.

Verstappen en Norris streden op de Red Bull Ring om de zege. De twee vrienden waren elkaars concurrenten op de baan, en ze streden met alles wat ze in zich hadden. Norris opende de aanval met ouderwetse divebombs, terwijl Verstappen keer op keer de deur keihard dichtgooide. Uiteindelijk ging het mis, en raakten ze elkaar. Beide mannen viel terug met schade, en de stewards wezen Verstappen als schuldige aan.

Let them race

De meningen over die straf zijn verdeeld. Er is een groep mensen die de straf te zwaar vond, terwijl andere kenners een andere mening hebben. Oud-coureur en huidig GPDA-kopstuk Alexander Wurz heeft een duidelijke mening over de zaak. Bij Motorsport Magazin bespreekt Wurz de feiten: "Een divebomb is op zich niet verboden. Het is spectaculair en ook zeer moedig. Je moet met de gevolgen rekening houden wanneer je het zo inzet. Maar ik ben iemand die graag zien dat de coureurs hard racen. Ik neig altijd richting 'let them race.'"

Race-incident

Ook over de straf zelf heeft Wurz een duidelijke mening. De stewards vonden dat Verstappen de schuldige was, aangezien Norris links naast hem reed bij het ingaan van de bocht. Wurz vindt een straf echter te zwaar: "Ik zag dit als een klassiek race-incident. Beide rijders hebben zichzelf bestraft. Heb gaat hier echter ook niet om de straf, maar om het heel licht naar links sturen. Er was nog voldoende ruimte. Lando had een crash kunnen voorkomen. Het was eigenlijk van allebei onnodig en oververhit. Wat mij betreft was het geen straf."