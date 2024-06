Brown bewierookt Norris: "Geweldig rondje!"

Het team van McLaren kende een bijzondere zaterdag in Spanje. In de ochtend ontstond er een brand in het overkomen in de paddock, en in de kwalificatie ging de pole position naar Lando Norris. Zak Brown is heel erg trots op het resultaat van zijn Britse coureur.

Vlak voor de start van de derde vrije training barstte er paniek uit in de paddock. Er was brand uitgebroken in de hospitality van McLaren. Het zorgde ervoor dat Norris op zijn sokken in de paddock stond, maar hij kon wel gewoon in actie komen in de sessies. In de kwalificatie noteerde hij een vlammende ronde, en daarmee greep hij de pole position. Hij was slechts 0,020 seconden sneller dan Max Verstappen.

McLaren CEO Zak Brown schreeuwde het direct na de ronde van Norris uit van vreugde. De Amerikaan was apetrots en hij deelde zijn gevoel met Sky Sports: "Het was een geweldig rondje! Ik sprak voor de kwalificatie met Lando en Oscar. Lando zei dat hij vertrouwen had in de pole. Het team stuurde hem op het juiste moment de baan op, en hij kreeg een goede tow in de eerste sector. Oscar had ook een goed rondje, maar hij pushte te hard in de derde sector. Het was mooi om de sectortijden van Lando te zien. Het weer ziet er anders uit morgen, maar onze racepace is sterk en alles kan gebeuren."