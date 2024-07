Norris hoeft geen excuses van Verstappen: "Willen graag weer gaan racen"

Lando Norris zal dit weekend veelvuldig moeten terugblikken op zijn incident met Max Verstappen in Oostenrijk. Norris duikt daar niet voor weg, maar hij wil er wel een streep onder zetten. Hij stelt dat hij geen excuses van Verstappen hoeft te ontvangen, en dat alles weer koek en ei is.

Na afloop van het incident op de Red Bull Ring kwam er stoom uit de oren van Norris. Hij was woest op Verstappen en hij eiste een excuses van de Nederlander. Als Verstappen geen sorry zou zeggen, dan zou Norris veel respect voor hem verliezen. De media dook massaal op het moment en kenners en fans voerden de hele week discussies over het moment. Het is dan ook niet zo gek dat Norris in Silverstone naar het moment werd gevraagd.

Norris moest aanschuiven bij de persconferentie van de FIA, en daar stelde hij dat hij met Verstappen heeft gesproken. Hij zet er een streep onder, en hij stelt dat zijn ferme uitspraken in Oostenrijk een momentopname waren: "Hij hoeft geen sorry te zeggen, ik verwacht geen excuses. Ik denk niet dat hij zijn excuus moet aanbieden. Ik denk dat het een goede strijd was, dat we soms een beetje over het randje gingen, maar we hebben erover gesproken en we willen allebei graag weer gaan racen."